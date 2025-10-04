Maschere antigas bastoni e mazze | 60 ProPal identificati
Alta tensione per la manifestazione Pro Gaza di sabato 4 ottobre a Roma. Durante i controlli predisposti lungo le principali arterie di accesso alla Capitale le forze dell'ordine hanno intercettato un'auto e due pullman contenenti materiale considerato pericoloso. All'interno dei mezzi sono stati trovati maschere antigas, tute monouso - solitamente usate per evitare l'identificazione da parte delle autorità - oltre a bastoni in metallo e legno. Tutto l'equipaggiamento è stato sequestrato. A bordo dei veicoli vi erano circa 60 persone, che sono state accompagnate negli uffici di polizia per l'identificazione e ulteriori verifiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it
