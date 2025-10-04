mascalucia i carabinieri trovano 90 grammi di cocaina nascosta in un muretto

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il controllo del territorio e la scoperta inattesa. Durante un servizio di controllo mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno effettuato un importante ritrovamento: circa 90 grammi di cocaina nascosti all’interno di un muretto in pietra lavica a Mascalucia (CT). Era ormai tarda sera quando i militari, impegnati in una normale attività di perlustrazione nelle zone periferiche del paese, hanno notato qualcosa di insolito. Un vecchio muro in pietra lavica presentava alcune rocce spostate in modo anomalo, un dettaglio che ha destato il loro sospetto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

