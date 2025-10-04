Marzano e la generazione Z | Non sanno ribellarsi perché non hanno eroi in carne e ossa
Michela Marzano interverrà oggi alle 16 presso la chiesa di San Francesco nell’ambito di Pianeta Terra Festival. Filosofa, saggista e scrittrice, è docente universitaria a Parigi. Da poco ha pubblicato “Qualcosa che brilla” (Rizzoli, 2025). Un libro che scava nella vita della cosiddetta “ Generazione Z ”, la cui interessante complessità stimolerà l’incontro dal titolo “Dimmi chi sono. La forza e la fragilità della generazione Z”, un tuffo nella realtà che vede i giovani alle prese con le nuove problematiche. Gli adolescenti vivono in un contesto inedito, non crede che anche altre generazioni abbiano vissuto le complessità del momento? "È vero l’adolescenza è per definizione un periodo complesso di crescita identitaria, ma la generazione Z ha una difficoltà supplementare legata a come siamo noi adulti che dovremmo aiutarli a crescere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: marzano - generazione
Michela Marzano: "Nel cuore della Generazione AnZia. I ragazzi fragili sono il sintomo di un mondo di adulti inadeguati"
Pianeta Terra Festival, ancora grandi ospiti per le due ultime giornate di rassegna. Dalla filosofa Michela Marzano sulla Generazione Z a Lucio Caracciolo, da Cottarelli alla chiusura con Stefano Mancuso - facebook.com Vai su Facebook
"Qualcosa che brilla" è il nuovo romanzo di Michela Marzano, presentato a #pordenonelegge - X Vai su X
Marzano e la generazione Z: "Non sanno ribellarsi perché non hanno eroi in carne e ossa" - La filosofa, saggista e docente universitaria a Parigi ha da poco ha pubblicato “Qualcosa che brilla” un tuffo nella realtà odierna che vede i giovani alle prese con le nuove problematiche dell’era mo ... Secondo lanazione.it
Michela Marzano racconta la "generazione Z" - La scrittrice a Pordenonelegge con il suo romanzo "Qualcosa che brilla" centrato sui temi odierni dell'adolescenza ... Si legge su rainews.it