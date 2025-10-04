Marvel deve alzare gli standard per gli Avengers
Il marchio Avengers ha perso nel tempo il prestigio e l’aura di invincibilità che lo caratterizzavano fin dalla sua nascita. Sin dal 1963, gli Avengers sono stati la squadra di supereroi più rappresentativa dell’universo Marvel, simbolo della difesa del pianeta contro minacce di ogni genere. La loro storia comprende battaglie epiche contro Loki, guerre cosmiche con Thanos, Kang e altri villain di calibro elevato. Con il passare degli anni, la composizione del team si è ampliata in modo considerevole, diluendo l’identità originaria e creando una percezione di sovraffollamento. troppi personaggi nel roster degli avengers. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: marvel - deve
Un eroe marvel deve finalmente rivelare i suoi superpoteri dopo 7 anni nel mcu
Villaino spaventoso di Marvel: perché non deve diventare un antiero
Avete detto spillati? Che siano DC Comics o Marvel, in Kame House teniamo il passo con tutto: run regolari, mini serie, grandi eventi e anche le repliche vintage più iconiche Passa in fumetteria e aggiorna la tua collezione come si deve #KameH - facebook.com Vai su Facebook
[Sources]: Marvel's Wolverine aims release in 2026; Venom project still in development. https://mp1st.com/news/marvels-wolverine-aims-2026-release-venom-project-development… - X Vai su X