marvel deve alzare gli standard per gli avengers

Il marchio Avengers ha perso nel tempo il prestigio e l'aura di invincibilità che lo caratterizzavano fin dalla sua nascita. Sin dal 1963, gli Avengers sono stati la squadra di supereroi più rappresentativa dell'universo Marvel, simbolo della difesa del pianeta contro minacce di ogni genere. La loro storia comprende battaglie epiche contro Loki, guerre cosmiche con Thanos, Kang e altri villain di calibro elevato. Con il passare degli anni, la composizione del team si è ampliata in modo considerevole, diluendo l'identità originaria e creando una percezione di sovraffollamento. troppi personaggi nel roster degli avengers.

