Tempo di lettura: < 1 minuto “ Siamo stati i primi a completare la lista e saremo i primi anche alle elezioni regionali. Nel 2022 ho raccolto un partito a Salerno da cui erano scappati tutti, oggi invece dimostriamo radicamento e forza con la presentazione ufficiale della nostra lista. I nove candidati scelti hanno la certezza della candidatura e hanno già iniziato la campagna elettorale. Questa è Forza Italia in Campania”. Lo ha detto Fulvio Martusciello, segretario regionale del partito a margine della conferenza stampa per la presentazione della lista dei candidati regionali a Salerno. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Martusciello: “Primi a completare la lista e anche alle regionali”