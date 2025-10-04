Martina Colombari | Non mi sento per niente sexy Sono stata criticata per essere troppo rigida ma la vita mi ha insegnato a strutturarmi tanto

Martina Colombari si racconta senza filtri: le emozioni di Ballando con le Stelle, le critiche della giuria, il sostegno di Billy Costacurta. A 50 anni parla anche di menopausa e corpo che cambia: «Pensavo di essere in menopausa, ma dopo Ballando mi è tornato il ciclo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Martina Colombari: «Non mi sento per niente sexy. Sono stata criticata per essere troppo rigida, ma la vita mi ha insegnato a strutturarmi tanto»

