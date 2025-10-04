Martedì al 70° stormo i funerali del colonello Simone Mettini e dell' allievo pilota Lorenzo Nucheli

Latinatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati fissati i funerali dei due militari tragicamente scomparsi nell'incidente aereo avvenuto mercoledì a Sabaudia, durante una missione di addestramento su un velivolo dell'Aeronautica militare T-260 B. L'ultimo saluto al colonnello Simone Mettini, comandante del 70° Stormo di Latina Scalo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: marted - stormo

Cerca Video su questo argomento: Marted236 70176 Stormo Funerali