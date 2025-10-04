Martedì al 70° stormo i funerali del colonello Simone Mettini e dell' allievo pilota Lorenzo Nucheli
Sono stati fissati i funerali dei due militari tragicamente scomparsi nell'incidente aereo avvenuto mercoledì a Sabaudia, durante una missione di addestramento su un velivolo dell'Aeronautica militare T-260 B. L'ultimo saluto al colonnello Simone Mettini, comandante del 70° Stormo di Latina Scalo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
"A nome personale e di tutta la comunità che rappresento, esprimo profondo cordoglio per la tragica scomparsa del colonnello Simone Mettini, comandante della scuola di volo del 70° Stormo dell'Aeronautica Militare di Latina Scalo, e del giovane allievo pilot