Marsilio ad Assisi | Un legame spirituale tra L’Abruzzo e la città del Patrono d’Italia

L’Abruzzo protagonista alle celebrazioni nazionali in onore di San Francesco, Patrono d’Italia, che si sono svolte il 2 ottobre ad Assisi alla presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. La giornata si è aperta con l’accoglienza del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: marsilio - assisi

L'Abruzzo protagonista ad Assisi delle celebrazioni per il patrono d'Italia San Francesco, Marsilio: "Onore immenso"

Marsilio, onorati di rappresentare l'Italia ad Assisi #ANSA - X Vai su X

Cultura, Marsilio: “Onore per l’Abruzzo rappresentare l’Italia alle celebrazioni di Assisi” - facebook.com Vai su Facebook

Marsilio ad Assisi, l’Abruzzo accolto e abbracciato dal cuore spirituale d’Italia - Marsilio ad Assisi, l’Abruzzo accolto e abbracciato dal cuore spirituale d’Italia Alle celebrazioni nazionali per San Francesco, il Presidente richiama il legame tra Francesco e Celestino, ricorda ... regione.abruzzo.it scrive

Iniziate le celebrazioni per San Francesco, l’Abruzzo porta l’Olio Santo ad Assisi. Marsilio: onore immenso - Ad Assisi al via le Solenni celebrazioni in onore di san Francesco, Marsilio: Un grande privilegio poter essere oggi ... Secondo marsicalive.it