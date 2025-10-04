Marotta a DAZN nel pre Inter Cremonese | Con Chivu abbiamo avuto il coraggio di agire e decidere Sul fatto che giochiamo il miglior calcio d’Italia dico che…

Juventusnews24.com | 4 ott 2025

Marotta, presidente dell’Inter, si è espresso così a DAZN prima della partita di Serie A contro la Cremonese. Le sue dichiarazioni. Ai microfoni di  Dazn  nel pre di  Inter Cremonese, il presidente nerazzurro  Beppe Marotta  ha presentato così la sfida valida per la 6^ giornata del campionato di  Serie A  202526. Ecco cosa ha detto l’ex bianconero. L’INTER GIOCA IL MIGLIOR CALCIO D’ITALIA?  – « Non lo so ma credo che giochi un bel calcio. Poi nel mondo dello sport è obbligatorio vincere, se lo fai divertendo e giocando bene è ancora meglio ». EQUILIBRIO TRA FASE DIVENSIVA E OFFENSIVA  – « Credo che ogni allenatore rappresenti una propria identità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

