Marotta, presidente dell’Inter, si è espresso così a DAZN prima della partita di Serie A contro la Cremonese. Le sue dichiarazioni. Ai microfoni di Dazn nel pre di Inter Cremonese, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha presentato così la sfida valida per la 6^ giornata del campionato di Serie A 202526. Ecco cosa ha detto l’ex bianconero. L’INTER GIOCA IL MIGLIOR CALCIO D’ITALIA? – « Non lo so ma credo che giochi un bel calcio. Poi nel mondo dello sport è obbligatorio vincere, se lo fai divertendo e giocando bene è ancora meglio ». EQUILIBRIO TRA FASE DIVENSIVA E OFFENSIVA – « Credo che ogni allenatore rappresenti una propria identità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marotta a DAZN nel pre Inter Cremonese: «Con Chivu abbiamo avuto il coraggio di agire e decidere. Sul fatto che giochiamo il miglior calcio d’Italia dico che…»