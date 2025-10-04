Marotta a DAZN nel pre Inter Cremonese | Con Chivu abbiamo avuto il coraggio di agire e decidere Sul fatto che giochiamo il miglior calcio d’Italia dico che…
Marotta, presidente dell’Inter, si è espresso così a DAZN prima della partita di Serie A contro la Cremonese. Le sue dichiarazioni. Ai microfoni di Dazn nel pre di Inter Cremonese, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha presentato così la sfida valida per la 6^ giornata del campionato di Serie A 202526. Ecco cosa ha detto l’ex bianconero. L’INTER GIOCA IL MIGLIOR CALCIO D’ITALIA? – « Non lo so ma credo che giochi un bel calcio. Poi nel mondo dello sport è obbligatorio vincere, se lo fai divertendo e giocando bene è ancora meglio ». EQUILIBRIO TRA FASE DIVENSIVA E OFFENSIVA – « Credo che ogni allenatore rappresenti una propria identità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: marotta - dazn
Marotta a Dazn: «Nuovo modello con più giovani, niente rivoluzioni. Difesa ok, colpi solo se ci saranno uscite»
Marotta a Dazn: «Ecco qual è la situazione della rosa. Lookman penso faccia questo»
Marotta a Dazn: «Martinez titolare? Credo che il titolare rimanga Sommer, oggi tocca a Luis Henrique. Sullo stadio ho un auspicio»
«L'auspicio è che si faccia un passo in avanti». Beppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell’Inter, non ha usato giri di parole parlando prima di Cagliari-Inter ai microfoni di Dazn. Il tema del nuovo stadio è ormai una priorità sia per l’Inter che per il - facebook.com Vai su Facebook
DAZN, #Marotta su San Siro: “Inter e Milan pronte ad andare altrove se non si risolve la questione stadio” ? #milanpress - X Vai su X
Inter, Marotta a Dazn: «Chivu? Bisogna avere coraggio, è un ottimo allenatore. Inter miglior calcio? Non lo so ma credo che giochi un bel calcio» - Ecco cosa dico» Ai microfoni di Dazn, nel prepartita di Inter–Cremonese, il pre ... Segnala calcionews24.com
Marotta: “Chivu ottimo e nerazzurro, serviva coraggio di scegliere. Stadio per colmare gap enorme” - Cremonese, match valido per la sesta giornata di Serie A ... Da msn.com