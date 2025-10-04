Marotta a Dazn | La scelta di Chivu? Bisogna avere coraggio e noi lo abbiamo avuto L’Inter gioca il miglior calcio d’Italia? Rispondo così

Internews24.com | 4 ott 2025

Inter News 24 Il presidente e amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha voluto dire la sua poco prima del match contro la Cremonese in Serie A. Intervenuto ai microfoni di Dazn  nel corso del prepartita di  Inter Cremonese, il presidente dei nerazzurri  Beppe Marotta  ha presentato così la sfida valevole per la 6^ giornata del campionato di  Serie A  202526. L’INTER GIOCA IL MIGLIOR CALCIO D’ITALIA? – « Non lo so ma credo che giochi un bel calcio. Poi nel mondo dello sport è obbligatorio vincere, se lo fai divertendo e giocando bene è ancora meglio ». EQUILUBRIO TRA FASE DIVENSIVA E OFFENSIVA – « Credo che ogni allenatore rappresenti una propria identità. 🔗 Leggi su Internews24.com

Marotta: "Chivu ottimo e nerazzurro, serviva coraggio di scegliere. Stadio per colmare gap enorme" - Cremonese, match valido per la sesta giornata di Serie A

Inter, Marotta prende posizione su Chivu dopo l'attacco di Adani: "Serve pazienza" - Il presidente dell'Inter Marotta torna a parlare dell'allenatore Chivu rispondendo così all'invito di Adani, che aveva chiesto di sostenerlo, ma la sua difesa è timida

