Marotta a Dazn | La scelta di Chivu? Bisogna avere coraggio e noi lo abbiamo avuto L’Inter gioca il miglior calcio d’Italia? Rispondo così

Inter News 24 Il presidente e amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha voluto dire la sua poco prima del match contro la Cremonese in Serie A. Intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del prepartita di Inter Cremonese, il presidente dei nerazzurri Beppe Marotta ha presentato così la sfida valevole per la 6^ giornata del campionato di Serie A 202526. L’INTER GIOCA IL MIGLIOR CALCIO D’ITALIA? – « Non lo so ma credo che giochi un bel calcio. Poi nel mondo dello sport è obbligatorio vincere, se lo fai divertendo e giocando bene è ancora meglio ». EQUILUBRIO TRA FASE DIVENSIVA E OFFENSIVA – « Credo che ogni allenatore rappresenti una propria identità. 🔗 Leggi su Internews24.com

