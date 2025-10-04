Mark Ruffalo spiega come mai non è in Avengers | Doomsday

L’annuncio del casting di Avengers: Doomsday di marzo ha visto la presenza di molti grandi nomi, ma ha anche fatto scomparire molti degli attori che, a prima vista, sembravano sicuri per il prossimo film dell’ MCU. Tra gli assenti c’era Mark Ruffalo. L’attore che interpreta Hulk è diventato un veterano della Marvel da quando ha interpretato Bruce Banner in The Avengers del 2012, e si prevede che tornerà nei panni del Gigante di Giada in Spider-Man: Brand New Day al cinema le prossima estate (nonostante abbia ripetutamente mantenuto un riserbo sul suo coinvolgimento). 🔗 Leggi su Cinefilos.it