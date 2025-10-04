Mark Ruffalo spiega come mai non è in Avengers | Doomsday
L’annuncio del casting di Avengers: Doomsday di marzo ha visto la presenza di molti grandi nomi, ma ha anche fatto scomparire molti degli attori che, a prima vista, sembravano sicuri per il prossimo film dell’ MCU. Tra gli assenti c’era Mark Ruffalo. L’attore che interpreta Hulk è diventato un veterano della Marvel da quando ha interpretato Bruce Banner in The Avengers del 2012, e si prevede che tornerà nei panni del Gigante di Giada in Spider-Man: Brand New Day al cinema le prossima estate (nonostante abbia ripetutamente mantenuto un riserbo sul suo coinvolgimento). 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: mark - ruffalo
I Fantastici 4: Gli Inizi, Ebon Moss-Bachrach: “Mark Ruffalo mi ha tolto l’ansia da CGI”
Hulk e Scorpion ufficialmente in Spider-Man: Brand New Day, Michael Mando e Mark Ruffalo ritornano nel MCU
Spider-Man: Brand New Day, torna l’Hulk di Mark Ruffalo e si unisce anche Scorpione di Michael Mando
Da Mark Ruffalo a Jessica Chastain e Glenn Close, Hollywood si è trasferita sul piccolo schermo, con progetti interessanti e complessi tutti da scoprire - facebook.com Vai su Facebook
Film workers for Palestine, le adesioni a quota 4.000: tra i firmatari Tilda Swinton e Mark Ruffalo - X Vai su X