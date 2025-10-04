Mark ruffalo rivela perché non è in avengers | doomsday
Le ultime novità sul cast e le anticipazioni di Avengers: Doomsday. Il recente annuncio del cast di Avengers: Doomsday, previsto per il 18 dicembre 2026, ha suscitato grande interesse tra gli appassionati del Marvel Cinematic Universe (MCU). Con numerosi nomi di rilievo confermati e altri ancora in fase di definizione, si delineano dettagli importanti riguardo ai protagonisti e alle dinamiche narrative che caratterizzeranno il nuovo capitolo. Questo articolo analizza le principali informazioni disponibili, con un focus sui personaggi già annunciati e sulle possibili presenze nel film. assenti e conferme nel cast di Avengers: Doomsday. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: mark - ruffalo
I Fantastici 4: Gli Inizi, Ebon Moss-Bachrach: “Mark Ruffalo mi ha tolto l’ansia da CGI”
Hulk e Scorpion ufficialmente in Spider-Man: Brand New Day, Michael Mando e Mark Ruffalo ritornano nel MCU
Spider-Man: Brand New Day, torna l’Hulk di Mark Ruffalo e si unisce anche Scorpione di Michael Mando
Da Mark Ruffalo a Jessica Chastain e Glenn Close, Hollywood si è trasferita sul piccolo schermo, con progetti interessanti e complessi tutti da scoprire - facebook.com Vai su Facebook
Film workers for Palestine, le adesioni a quota 4.000: tra i firmatari Tilda Swinton e Mark Ruffalo - X Vai su X