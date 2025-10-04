Tempo di lettura: < 1 minuto La Consigliera comunale di Grottaminarda, Marilisa Grillo, nella Direzione Regionale del Partito Democratico. “Si apre una nuova fase per il Partito Democratico della Campania – afferma – Oggi a Napoli abbiamo vissuto un momento importante, pieno di energia e partecipazione: il Congresso regionale del PD ha eletto Piero De Luca nuovo segretario”. Un congresso unitario, che chiude una fase difficile e ne apre una nuova, tutta da costruire. Per me è un’emozione e un onore essere stata scelta come componente della Direzione Regionale. Ringrazio per la fiducia: è una responsabilità grande, che affronto con tutto l’impegno possibile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Marilisa Grillo entra nella Direzione Regionale del PD