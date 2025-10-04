Maria De Filippi verso Belve? Francesca Fagnani realizza il suo sogno televisivo
Dopo anni di corteggiamento, Francesca Fagnani avrebbe convinto Maria De Filippi a partecipare a Belve. Nessuna conferma ufficiale, ma l'indiscrezione fa impazzire il pubblico. Maria De Filippi potrebbe essere la protagonista del prossimo, attesissimo colpaccio televisivo di Francesca Fagnani. Secondo un'indiscrezione lanciata dall'agenzia Adnkronos, la conduttrice di Amici e Uomini e Donne sarebbe pronta a sedersi sulla sedia di Belve, il talk cult di Rai2 che tornerà in onda il 28 ottobre. La notizia, ancora non confermata ufficialmente né da Rai né da Mediaset, rimbalza con forza tra gli addetti ai lavori e sui social. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
