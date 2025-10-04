Maria De Filippi sbarca in Rai Terremoto in tv cambia tutto | dove la vedremo
Potrebbe essere il colpo televisivo dell’anno. Maria De Filippi, icona indiscussa di Mediaset e regina dei format di successo, sarebbe pronta a fare un passo che nessuno si aspettava: approdare in un programma di punta della Rai. Una notizia che, pur non essendo stata ancora confermata ufficialmente, ha già scatenato curiosità e entusiasmo tra il pubblico. Secondo quanto riportato da Adnkronos, l’accordo sarebbe il risultato di un lungo corteggiamento da parte di una collega che da anni tenta di convincere Maria a partecipare al suo programma, famoso per le interviste dirette e senza filtri. Dopo diversi tentativi, sembra che finalmente sia arrivato il tanto atteso “sì”, anche se né Rai né Mediaset hanno rilasciato commenti ufficiali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: maria - filippi
Valerio Scanu: “Vorrei un chiarimento con Maria De Filippi. Ho sbroccato, sono stato mal consigliato”
Valerio Scanu, le parole su Maria De Filippi: “Vorrei un chiarimento”
Valerio Scanu ritorna a parlare di Maria De Filippi: “Vorrei un chiarimento”
Maria De Filippi a Belve. AdnKronos svela che Francesca Fagnani avrebbe convinto la conduttrice a farsi intervistare. Ma “dai loro entourage non arriva per ora alcuna conferma”. #Belve - X Vai su X
Oggi lasciami senza parole… #SeiTu #amici21 Amici di Maria De Filippi - facebook.com Vai su Facebook
Francesca Fagnani fa l'impossibile: Maria De Filippi pronta a sbarcare a Belve e ricambiare il favore - L’indiscrezione rimbalza da ore e sta già accendendo la curiosità del pubblico: la regina di Canale 5 potrebbe presto essere ospite del talk più tagliente della Rai. Da libero.it
Clamoroso, "Maria De Filippi dice sì a Francesca Fagnani". Ecco quando sarà ospite di Belve - Alla vigilia dell'edizione di 'Belve' andata in onda nella scorsa primavera, Fagnani, in un'intervista a 'Sette' del 'Corriere della Sera', era tornata a indicare pubblicamente la conduttrice di ... Lo riporta today.it