Maria De Filippi sbarca in Rai Terremoto in tv cambia tutto | dove la vedremo

Potrebbe essere il colpo televisivo dell’anno. Maria De Filippi, icona indiscussa di Mediaset e regina dei format di successo, sarebbe pronta a fare un passo che nessuno si aspettava: approdare in un programma di punta della Rai. Una notizia che, pur non essendo stata ancora confermata ufficialmente, ha già scatenato curiosità e entusiasmo tra il pubblico. Secondo quanto riportato da Adnkronos, l’accordo sarebbe il risultato di un lungo corteggiamento da parte di una collega che da anni tenta di convincere Maria a partecipare al suo programma, famoso per le interviste dirette e senza filtri. Dopo diversi tentativi, sembra che finalmente sia arrivato il tanto atteso “sì”, anche se né Rai né Mediaset hanno rilasciato commenti ufficiali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

