Maresca come Mourinho | Estevao segna al 95’ e lui esulta così Chelsea-Liverpool highlights

Partita pazzesca a Stamford Bridge, dove il Chelsea batte il Liverpool 2-1 grazie alla rete al 95’ di Estevao, dopo il vantaggio iniziale di Caicedo e il momentaneo pareggio di Gakpo. Enzo Maresca festeggia “alla Mourinho” questa grande vittoria in extremis: dopo il gol del brasiliano, l’ex centrocampista corre verso i suoi giocatori per esultare insieme ai tifosi. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

