Marco Bezzecchi super grande vittoria nella Sprint del Gran Premio d' Indonesia della MotoGp | Bagnaia ultimo

Marco Bezzecchi super grande vittoria nella Sprint del Gran Premio d' Indonesia della MotoGp

Marco Bezzecchi c'è. Oggi, sabato 4 ottobre, il pilota riminese dell'Aprilia, 26 anni, ha vinto la Sprint Race del Gran Premio dell'Indonesia sul tracciato di Mandalika.Bez, che aveva dominato le qualifiche, ha piazzato il sorpasso decisivo su Aldeguer all'ultimo giro, alla staccata della curva. 🔗 Leggi su Today.it

