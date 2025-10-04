Marco Bezzecchi super grande vittoria nella Sprint del Gran Premio d' Indonesia della MotoGp | Bagnaia ultimo
Marco Bezzecchi c'è. Oggi, sabato 4 ottobre, il pilota riminese dell'Aprilia, 26 anni, ha vinto la Sprint Race del Gran Premio dell'Indonesia sul tracciato di Mandalika.Bez, che aveva dominato le qualifiche, ha piazzato il sorpasso decisivo su Aldeguer all'ultimo giro, alla staccata della curva. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: marco - bezzecchi
MotoGP, Marco Bezzecchi: “Un’altra pista rispetto alla FP2, la Sprint sarà difficile”
MotoGP, Marco Bezzecchi: “Mi sarei divertito di più con un giro in meno, Marquez è stato bravo”
MotoGP, Marco Bezzecchi: “La caduta? Frenato troppo dolcemente. Per ora c’è rammarico”
#MotoGP Dopo la pole e il record di pista, Marco #Bezzecchi vince la gara #Sprint dell'#IndonesianGP davanti ad Aldeguer Foto Ansa - X Vai su X
?"Proverò a spingere, però se sono undicesimo, mica penso di essere al top. Marco Bezzecchi sta volando, entrare nei primi cinque sarebbe un successo". - facebook.com Vai su Facebook
Super Bezzecchi vince la Sprint al GP Indonesia: Marc Marquez solo settimo, Bagnaia crolla - Marc Marquez solo settimo mentre Bagnaia chiude in quattordicesima posizione. Scrive fanpage.it
MotoGP | GP Indonesia Day 1, Bezzecchi: “Bella giornata” - qualifiche per Marco Bezzecchi, tornato grande protagonista dopo il difficile weekend giapponese. Secondo motograndprix.motorionline.com