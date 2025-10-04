Marco Bezzecchi rimonta e vince la Sprint del GP d’Indonesia con un sorpasso all’ultimo giro! Ultimo Bagnaia

Marco Bezzecchi completa un sabato perfetto sul circuito di Mandalika e, dopo aver dominato le qualifiche, vince anche la Sprint del Gran Premio d’Indonesia 2025, valevole come diciottesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Per il romagnolo dell’Aprilia si tratta del secondo successo nelle ultime tre gare brevi disputate (dopo la vittoria di Misano) e domani avrà la concreta possibilità di firmare la prima doppietta della carriera in top class. “Bez” si è complicato la vita nella Sprint odierna a Lombok, sbagliando completamente la partenza e dovendo rimontare dalla settimaottava posizione in 13 giri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marco Bezzecchi rimonta e vince la Sprint del GP d’Indonesia con un sorpasso all’ultimo giro! Ultimo Bagnaia

