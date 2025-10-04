Marco Bezzecchi | Non mi sono arreso e ho dato tutto quello che avevo per prendermi questa Sprint
Un super Marco Bezzeccchi in questo week end di Mandalika (Indonesia), tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito asiatico, il pilota dell’Aprilia ha dominato questo sabato, conquistando la pole-position e facendo sua la Sprint Race, dopo che uno start infelice aveva fatto pensare che non sarebbe stato possibile centrare quest’obiettivo. Casa di Noale che ha potuto festeggiare il podio di Raul Fernandez col Team Trackhouse (terzo al traguardo), a certificare quanto la moto italiana si sia ben trovata questa pista. In piazza d’onore lo spagnolo Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), che pensava di avere la vittoria in pugno, ma poi nell’ultima tornata si è dovuto arrendere alla superiorità di Bezzecchi. 🔗 Leggi su Oasport.it
