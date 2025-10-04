Marchionni carica il Ravenna | Domani dipende solo da noi

Domani, alle 12.30, al Moccagatta di Alessandria, il Ravenna, capolista a quota 18 e reduce da cinque vittorie consecutive, affronta la Juve Next Gen, quinta a -7. Il tecnico giallorosso Marco Marchionni dovrà rinunciare al solo Di Marco. Mister Marchionni, come si prepara una sfida del genere? "Partite come queste si preparano da sole, perché incontriamo comunque la Juve e sappiamo che è composta da giocatori forti". Che Juve c’è da aspettarsi? "Sono giocatori giovani, ma dotati di talento, tutti molto interessanti, però credo che sia il complesso a fare la differenza. Sono giocatori che, se li trovi nella giornata giusta, possono davvero ‘fare male’". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

