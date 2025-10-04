Marche al top nella classifica dei migliori chef | quali sono i 4 nomi premiati

Ancona, 4 ottobre 2025 — Rasmus Munk, geniale mente del ristorante Alchemist di Copenaghen, si conferma lo chef migliore del mondo conquistando il primo posto ai “The Best Chef Awards 2025”, che sono stati celebrati ieri a Milano. Alle sue spalle si sono piazzati la slovena Ana Roš, regina del Hiša Franko, e l’indiano Himanshu Saini, interprete d’avanguardia al Trèsind Studio di Dubai. In classifica però ci sono anche le Marche, dato che ben quattro chef sono rientrati in elenco: Mauro Uliassi (Senigallia) — che ha ottenuto il massimo del riconoscimento, tre coltelli su tre, valido per la categoria “The Best” — poi Davide Di Fabio (Gabicce Mare), Moreno Cedroni (Senigallia) ed Errico Recanati (Loreto), tutti con due coltelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

