Marcelino torna sul 2-2 di Villarreal Juve | Ci siamo impegnati tantissimo è stata la partita più impegnativa fisicamente della stagione Parole importanti del tecnico!

Marcelino, allenatore del Villarreal, ha parlato in vista del match con il Real Madrid, tornando così sulla sfida pareggiata con la Juve. Alla vigilia di Real Madrid Villarreal, il tecnico del Sottomarino Giallo Marcelino ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida del Bernabeu, facendo anche un accenno sul match pareggiato 2-2 in Champions League con la Juve. Le sue dichiarazioni. REAL MADRID – « Affrontiamo la partita con la voglia di vincere. Il Real Madrid è un grande avversario. Arriva da una sconfitta dolorosa che lo rende ancora più pericoloso. Giochiamo nel loro stadio e ci aspettiamo una partita molto dura, ma siamo emozionati.

