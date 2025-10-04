Marc Marquez la prova del nove Grassilli | Ducatista dal giorno zero uno di noi

Grazie al secondo posto in Giappone, lo spagnolo si prende il nono mondiale e torna a esultare dopo 6 anni. I vertici Ducati ci raccontano perché è così speciale.

In Repubblica Ceca domina ancora Marc Marquez

MotoGP, GP Germania 2025. Marc Marquez pronto a dettare legge. Qualcuno si ribellerà al Tiranno del Sachsenring?

LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: Marc Marquez vola sul bagnato nella FP2, 11° Bagnaia

MotoGP | Márquez laconico: "Non aspettatevi miracoli domani" - Il Campione del Mondo ha continuato a soffrire con una Ducati che in Indonesia non va e la rimonta è stata anche fermata da una Long Lap Penalty.

Il mondo si inchina a Marc Márquez, campione della MotoGP per la settima volta, nove titoli mondiali - Marc Márquez conquista il Mondiale MotoGP 2025 a Motegi, chiude secondo dietro a Bagnaia e festeggia il nono titolo in carriera.