Mappe su Instagram | come e perché condividere la posizione con i propri follower

È ufficialmente attiva anche in Italia la Mappa di Instagram, funzione con la quale gli utenti possono condividere l'ultima posizione attiva con i propri amici selezionati, e disattivarla in qualsiasi momento. Allo stesso modo, è possibile vedere la mappa dei contenuti che i propri amici o. 🔗 Leggi su Today.it

Le mappe di Instagram sono arrivate in Italia, ma forse faresti meglio a non attivarle

Instagram condivide la posizione su "Mappa": ecco come disattivare la funzione - Mappa è la nuova funzione di Instagram che si occupa di condividere automaticamente la posizione dell'utente con gli amici e di ...

La Mappa di Instagram arriva anche in Italia, gli esperti: «Condividere la posizione espone a rischio truffe e stalking» - L'opzione può consentire a malintenzionati di ricostruire gli spostamenti e gli indirizzi di casa e lavoro degli utenti