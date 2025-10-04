Manutenzione straordinaria per le strade comunali urbane ed extraurbane di Savignano

Sono iniziati nuovi lavori di manutenzione straordinaria relativi a un gruppo di strade comunali urbane ed extraurbane. Si tratta di via Pulida, via Borghetto, via Pisacane, un tratto di via Colombarazzo II e via Euclide. Allo slot si aggiunge la riqualificazione urbana di via Montefiorino. Gli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

