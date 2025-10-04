ManualMente Il mondo artigiano raccontato in foto

Un viaggio dentro le mani che creano, gli sguardi che si concentrano, le storie che si intrecciano. È questo lo spirito di " ManualMente ", la mostra fotografica organizzata dall’Associazione culturale Cortona Photo Academy, che da venerdì 10 ottobre (inaugurazione alle ore 17) apre al pubblico nelle sale al piano terreno di Palazzo Casali, sede del MAEC, in Piazza Signorelli. L’esposizione resterà visitabile, a ingresso libero, fino al 9 novembre. Il progetto, giunto nell’anno dell’undicesimo anniversario della Cortona Photo Academy, propone un racconto corale fatto di immagini, volti e mestieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "ManualMente". Il mondo artigiano raccontato in foto

Ho dovuto attendere la pensione per mettere a frutto la mia arte di rubare il mestiere ai vecchi artigiani che sapevano ancora progettare e realizzare manualmente una scarpa. Un mondo di fabrilità che stava scomparendo travolto dall'industrializzazione.

