Mantello - Rogolo Riapre la Provinciale

La Provinciale numero quattro Mantello – Rogolo riapre al traffico. Terminati dunque, dopo due mesi, i disagi per i residenti, in primis, ma anche per gli utenti che percorrevano questo tratto di strada per lavoro. L’arteria della bassa Valtellina era stata chiusa a fine luglio per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria sul ponte che attraversa il canale di bonifica. L’intervento, del valore complessivo di 200.000,00 euro (dei quali 137.000,00 per lavori) finanziati con fondi propri della Provincia di Sondrio, ha riguardato il rifacimento dell’impalcato e il rinforzo delle spalle del manufatto, ormai compromesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

