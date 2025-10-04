Manifestazioni ProPal in tutte le Marche I sindacati | Un successo superiore alle attese

Da Ancona a Pesaro, da Macerata a Urbino, da Fermo a San Benedetto del Tronto: sono state decine, in tutte le Marche, le manifestazioni pro-Palestina, che hanno accompagnato lo sciopero generale indetto da Cgil e Usb per Gaza e al fianco della Flotilla. Un successo, secondo fonte sindacale, con. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: manifestazioni - propal

"Decidere da che parte stare": Landini blocca l'Italia per le manifestazioni ProPal

ProPal, le manifestazioni in Veneto: al via il doppio corteo nel Veneziano per bloccare il Ponte della Libertà. Traffico in tilt

ProPal, le manifestazioni in Veneto: al via il doppio corteo nel Veneziano per bloccare il Ponte della Libertà. A Treviso invasi i binari della stazione. Traffico in tilt

ProPal, oltre 20mila persone alle manifestazioni partite da Venezia e Mestre FOTO - facebook.com Vai su Facebook

? IL GIORNALE: “UNIVERSITÀ, PORTI E TRENI BLOCCATI DAI PROPAL, SLOGAN CHOC NEI CORTEI”. Manifestazioni illegali e bombe carta con la scusa di Gaza. A Genova: «Uccidere un sionista non è reato». - X Vai su X

ProPal, i cortei partiti da Venezia e Mestre verso il blocco del Ponte della Libertà: 25mila persone in marcia VIDEO - Il corteo proPal partito da Campo Santa Margherita si dirige verso piazzale Roma, il terminal di auto e bus, che intorno alle 10 di oggi 3 ottobre è completamente deserto. ilgazzettino.it scrive

Corteo proPal, in 10mila sfilano dal Colosseo a Piramide. «Bloccheremo tutto» - I manifestanti proPal continuano la loro lotta a sostegno degli ... Da ilmessaggero.it