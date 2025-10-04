Manifestazioni pro-Palestina la rettrice Mapelli | Straordinaria sensibilità a Padova

«Stiamo vivendo giorni in cui le piazze italiane, fra le quali anche Padova, testimoniano una profonda e straordinaria sensibilità e mobilitazione nei confronti del genocidio che si sta perpetrando a Gaza»: inizia con queste parole il commento di Daniela Mapelli, rettrice dell'Università di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: manifestazioni - palestina

Torino, maxi inchiesta su manifestazioni pro Palestina: 47 indagati, custodia cautelare in carcere per 4 attivisti e domiciliari per 3

Gaza, governo verso divieto di libertà d'espressione, Lega propone "ddl censura": vietate manifestazioni pro Palestina e critiche a Israele

Gaza, il TESTO del 'ddl censura' proposto da Romeo (Lega) per "reprimere manifestazioni pro Palestina e critiche a Israele"

Il vice ministro leghista sulle manifestazioni per la Palestina: "Irresponsabile l’adesione della Cgil allo sciopero perché non ha rispettato le norme dello Stato" - facebook.com Vai su Facebook

Proteste pro-Palestina, le manifestazioni in tutta Italia - X Vai su X

Manifestazioni pro-Palestina, la rettrice Mapelli: «Straordinaria sensibilità a Padova» - Aggiunge la rettrice: «Mi auguro che l’attenzione verso quanto sta succedendo a Gaza rimanga sempre alta e che tali gesti di concreta solidarietà e collaborazione ribadiscano l’impegno dell’Università ... Riporta padovaoggi.it

Manifestanti pro-Palestina a Copenaghen contro l’Ue: "Finanzia il genocidio" - Palestina a Copenaghen: attivisti contestano l’UE e denunciano il finanziamento del conflitto a Gaza tra bandiere e slogan. Scrive notizie.it