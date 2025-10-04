Manifestazione proPal agenti di Polizia contusi all' aeroporto ' Galilei' | Sarebbe questa la ' loro' pace?

Pisatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bilancio conclusivo dell'occupazione dell'aeroporto ‘Galileo Galilei’, avvenuto nel pomeriggio di ieri al termine del corteo organizzato per lo sciopero generale indetto da sindacati e associazioni a sostegno della Palestina e contro l'azione militare condotta da Israele, è di sette agenti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

