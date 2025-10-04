Manifestazione proPal agenti di Polizia contusi all' aeroporto ' Galilei' | Sarebbe questa la ' loro' pace?
Il bilancio conclusivo dell'occupazione dell'aeroporto ‘Galileo Galilei’, avvenuto nel pomeriggio di ieri al termine del corteo organizzato per lo sciopero generale indetto da sindacati e associazioni a sostegno della Palestina e contro l'azione militare condotta da Israele, è di sette agenti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Manifestazione ProPal a Londra: quasi 900 arresti
Slogan "Meloni assassina" durante il corteo, FdI contro la manifestazione proPal
Corteo a Roma, i ProPal scatenano la guerriglia. Minacce alle giornalista: "Niente foto" - Scontri tra polizia e un gruppo di manifestanti sono avvenuti tra piazza Santa Maria ... Si legge su iltempo.it
Corteo ProPal a Roma, alta partecipazione: «Siamo un milione, stop al genocidio». Incappucciati contro la polizia, auto e cassonetti in fiamme. Guerriglia a piazza Vittorio - Manifestazione oggi 4 ottobre a Roma: partenza del corteo alle 14 da piazzale Ostiense con arrivo a Porta San Giovanni. Riporta roma.corriere.it