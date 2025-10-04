Manifestazione pro-Palestina a Roma 1 milione per Gaza e Flotilla striscione 7 ottobre giornata della Resistenza palestinese - DIRETTA

Dopo il successo delle piazze di ieri, la Capitale ha ospitato più di un milione di persone che hanno voluto dimostrare il proprio disappunto contro il genocidio a Gaza È il giorno della manifestazione pro-Palestina a Roma, organizzata per esprimere vicinanza a Gaza e Flotilla. Dopo il grande. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Manifestazione pro-Palestina a Roma, 1 milione per Gaza e Flotilla, striscione "7 ottobre giornata della Resistenza palestinese" - DIRETTA

