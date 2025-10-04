Manifestazione pro-Palestina a Roma 1 milione per Gaza e Flotilla striscione 7 ottobre giornata della Resistenza palestinese - DIRETTA
Dopo il successo delle piazze di ieri, la Capitale ha ospitato più di un milione di persone che hanno voluto dimostrare il proprio disappunto contro il genocidio a Gaza È il giorno della manifestazione pro-Palestina a Roma, organizzata per esprimere vicinanza a Gaza e Flotilla. Dopo il grande. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: manifestazione - palestina
"La musica contro il silenzio": in piazza Bologni manifestazione e concerto per la Palestina
Taranto per la Palestina: manifestazione in piazza Domani sera
Taranto per la Palestina: manifestazione in piazza Domani sera
Roma oggi in marcia per la Palestina Oggi Roma ospita una grande manifestazione a sostegno della Palestina. Una mobilitazione che vuole dare voce a chi soffre, chiedendo pace, giustizia e diritti per chi è sotto assedio. Tutte le info per chi vuole partecipare - facebook.com Vai su Facebook
#scioperogenerale Si è conclusa la manifestazione pro #Palestina a #Milano. Per gli organizzatori hanno aderito in 100mila. Alcuni momenti del corteo raccontati da @ClaudioVigolo - X Vai su X
Da Roma a Barcellona: in migliaia alle manifestazioni pro-Palestina - A Roma, dopo lo sciopero di venerdì, cittadini da tutta Italia hanno attraversato il centro della citt ... Scrive msn.com
Roma, ancora in piazza per la manifestazione pro Gaza: "Stop al genocidio". LIVE - Dopo le manifestazioni di ieri in tutta Italia anche a sostegno della Global Sumud Flotilla, migliaia di persone sfilano al corteo che ... Riporta tg24.sky.it