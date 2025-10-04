Manifestazione Pro Pal a Roma è guerriglia urbana | oltre 15 fermati

A Roma la manifestazione pro Gaza, iniziata nel pomeriggio, ha richiamato una folla imponente: circa 250 mila persone, secondo le stime ufficiali della Questura. L’iniziativa, organizzata per chiedere la fine dei bombardamenti nella Striscia e manifestare solidarietà al popolo palestinese, si è svolta in gran parte in modo pacifico. Tuttavia, la situazione è degenerata in serata con scontri e atti di violenza che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Tentativi di forzare i blocchi e primi scontri. Intorno al tardo pomeriggio, un gruppo di circa 200 individui travisati, riconducibili ai collettivi antagonisti, ha tentato di forzare i blocchi diretti verso il centro storico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

