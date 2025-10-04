A Roma, una manifestazione pro Gaza ha attirato circa 250 mila persone, secondo quanto comunicato dalla Questura. L’iniziativa, nel complesso regolare, è stata però segnata da episodi di violenza e scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. In serata, un gruppo di circa 200 individui travisati, riconducibili ai collettivi antagonisti, ha tentato ripetutamente di forzare il blocco verso il centro storico della città. Questi sono stati isolati, bloccati e identificati dalla polizia tra piazza Santa Maria Maggiore e via Lanza. La tensione è salita quando alcuni manifestanti hanno dato fuoco a un’automobile in via Merulana, scatenando una vera e propria guerriglia urbana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Manifestazione Pro Pal a Roma, auto in fiamme e guerriglia urbana. Macchina della polizia assaltata