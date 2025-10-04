Manifestazione Pro Pal a Roma auto in fiamme e guerriglia urbana Macchina della polizia assaltata
A Roma, una manifestazione pro Gaza ha attirato circa 250 mila persone, secondo quanto comunicato dalla Questura. L’iniziativa, nel complesso regolare, è stata però segnata da episodi di violenza e scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. In serata, un gruppo di circa 200 individui travisati, riconducibili ai collettivi antagonisti, ha tentato ripetutamente di forzare il blocco verso il centro storico della città. Questi sono stati isolati, bloccati e identificati dalla polizia tra piazza Santa Maria Maggiore e via Lanza. La tensione è salita quando alcuni manifestanti hanno dato fuoco a un’automobile in via Merulana, scatenando una vera e propria guerriglia urbana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: manifestazione - roma
La manifestazione di Roma per la Flotilla, in 10mila arrivano vicino a Palazzo Chigi dopo trattativa con la polizia
A Roma manifestazione contro le esecuzioni in Iran: "Adesso basta"
A Roma la manifestazione davanti al Comando generale dei Carabinieri: partecipe anche UNARMA Avellino
Oggi alla manifestazione Pro Gaza a Roma pare ci fosse un milione di persone. Un milione più Enzino Iacchetti - X Vai su X
Il Messaggero. . La manifestazione in diretta da Roma - facebook.com Vai su Facebook
Partito il corteo pro-Pal per Gaza, migliaia in piazza a Roma - Una lunga bandiera della Palestina è stata srotolata a Porta San Paolo, a Roma, tra il camion e il cordone in testa al corteo per Gaza che percorrerà le vie della città (ANSA) ... Scrive ansa.it
Corteo Pro Pal oggi a Roma: gli orari, il percorso, i blocchi del traffico e i trasporti deviati - Continuano in tutta Italia, e soprattutto nella Capitale, le manifestazioni a favore della Palestina. Segnala ilgazzettino.it