Manifestazione per Gaza sequestrate mazze e maschere antigas Sessanta persone fermate

Romatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Volevano partecipare al corteo pro Palestina di oggi, sabato 4 ottobre, con mazze, caschi e maschere antigas. Ma le forze dell'ordine li hanno individuati durante alcuni controlli, sequestrando tutto il materiale e fermando i responsabili per l'identificazione. Mazze e caschi sequestrati ai. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: manifestazione - gaza

Gaza, manifestazione di solidarietà ai palestinesi in Cile

Torna in piazza la manifestazione “L’ultimo giorno di Gaza”

Manifestazione in piazza. Le campane per Gaza. Il vescovo: "Gridiamo pace"

manifestazione gaza sequestrate mazzeCorteo per Gaza partito da San Paolo, decine di migliaia in piazza: striscioni e slogan. Controlli sui pullman ai caselli, sequestrate mazze - Il percorso interesserà viale della Piramide Cestia, piazza Albania, ... ilmessaggero.it scrive

manifestazione gaza sequestrate mazzeManifestazione per Gaza, migliaia in piazza. Il corteo partito da Piramide: «Obiettivo un milione di partecipanti» - La promessa alla vigilia è quella di essere una marea umana che attraversa il cuore della Capitale, da Porta San Paolo fino ... Lo riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Manifestazione Gaza Sequestrate Mazze