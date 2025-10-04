Manifestazione per Gaza sequestrate mazze e maschere antigas Sessanta persone fermate
Volevano partecipare al corteo pro Palestina di oggi, sabato 4 ottobre, con mazze, caschi e maschere antigas. Ma le forze dell'ordine li hanno individuati durante alcuni controlli, sequestrando tutto il materiale e fermando i responsabili per l'identificazione. Mazze e caschi sequestrati ai. 🔗 Leggi su Romatoday.it
