Manifestazione per Gaza e la Flotilla news in diretta da Roma | testa del corteo al Colosseo gente in costante aumento

La manifestazione in diretta da Roma per Gaza e contro l'abbordaggio della Flotilla da parte dei militari israeliani. Il corteo è partito da Porta San Paolo. Arriva un sì condizionato di Hamas al piano Trump sulla fine della guerra. Ventisei italiani della Flotilla tornano oggi in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

manifestazione gaza flotilla newsPartito il corteo pro-Pal per Gaza, migliaia in piazza a Roma - Una lunga bandiera della Palestina è stata srotolata a Porta San Paolo, a Roma, tra il camion e il cordone in testa al corteo per Gaza che percorrerà le vie della città (ANSA) ... Come scrive ansa.it

