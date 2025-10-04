Manifestazione per Gaza e la Flotilla news in diretta da Roma organizzatori | Siamo un milione di persone per la Palestina

La manifestazione in diretta da Roma per Gaza e contro l'abbordaggio della Flotilla da parte dei militari israeliani. Il corteo è partito da Porta San Paolo. Arriva un sì condizionato di Hamas al piano Trump sulla fine della guerra. Ventisei italiani della Flotilla tornano oggi in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

manifestazione gaza flotilla newsManifestazione per Gaza e Flotilla, news in diretta da Roma: Hamas apre al piano Trump - La manifestazione in diretta da Roma per Gaza e contro l'abbordaggio della Flotilla da parte dei militari israeliani ... Riporta fanpage.it

manifestazione gaza flotilla newsRoma, ancora in piazza per la manifestazione pro Gaza: "Stop al genocidio". LIVE - Dopo le manifestazioni di ieri in tutta Italia anche a sostegno della Global Sumud Flotilla, migliaia di persone sfilano al corteo che ... Si legge su tg24.sky.it

