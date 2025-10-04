Manifestazione per Gaza e Flotilla news in diretta | Hamas apre al piano Trump 26 italiani stanno per lasciare Israele
La manifestazione in diretta da Roma per Gaza e contro l'abbordaggio della Flotilla da parte dei militari israeliani. Il corteo partirà alle ore 14.30 da Porta San Paolo. Arriva un sì condizionato di Hamas al piano Trump sulla fine della guerra. Ventisei italiani della Flotilla tornano oggi in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: manifestazione - gaza
Gaza, manifestazione di solidarietà ai palestinesi in Cile
Torna in piazza la manifestazione “L’ultimo giorno di Gaza”
Manifestazione in piazza. Le campane per Gaza. Il vescovo: "Gridiamo pace"
La manifestazione a Roma pro Gaza: studenti e operai tra rabbia e orgoglio. “Noi qui perché è giusto” - X Vai su X
la manifestazione per Gaza organizzata dalla Cgil in occasione dello sciopero generale. In migliaia di persone hanno partecipato al corteo lungo le vie di Siena. - facebook.com Vai su Facebook
Manifestazione per Gaza e Flotilla, news in diretta da Roma: Hamas apre al piano Trump - La manifestazione in diretta da Roma per Gaza e contro l'abbordaggio della Flotilla da parte dei militari israeliani ... fanpage.it scrive
Assisi, manifestazione pro Palestina davanti alla Basilica: silenzio e bandiere per la Global Sumud Flotilla - Uno dei momenti principali delle celebrazioni per San Francesco ad Assisi è stata l’inaugurazione della proiezione della vela di San Matteo. Scrive corrieredellumbria.it