Manifestazione per Gaza a Trento quasi tutto bene | tentato l' ingresso in A22 e occupati i binari della stazione

Una marea umana (circa 8mila persone seconda la questura di Trento, evidentemente molti di più per gli organizzatori) quella che ha sfilato per le strade del capoluogo nella giornata di ieri, venerdì 3 ottobre, durante lo sciopero generale indetto in favore della causa palestinese.Un corteo tutto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

''Bloccare la città non ha nulla a che vedere con la tragedia di Gaza e non porta soluzioni. Gravissima la presenza del sindaco. Trento merita rispetto'' - Una manifestazione che sta paralizzando la tangenziale, creando code interminabili e disagi enormi per migliaia di cittadini. Si legge su ildolomiti.it

