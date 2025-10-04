Manifestazione nazionale ProPal | pullman furgoni e auto dalle Marche per raggiungere Roma

Anconatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Dopo i presidi di ieri, nell’ambito della giornata di scena, continua senza sosta la mobilitazione per la Palestina. Dalle Marche (Ancona, Falconara, Jesi, Senigallia, Fano, Fabriano, Macerata, Civitanova, Porto San Giorgio), oggi per Roma sono partiti dieci pullman organizzati dalla. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: manifestazione - nazionale

