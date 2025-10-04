Manifestazione nazionale ProPal oggi a Roma | orario percorso e mezzi pubblici

AGI - Roma anche oggi scende in piazza per la manifestazione nazionale indetta da associazioni pro-palestinesi, sigle sindacali e collettivi studenteschi a sostegno di Gaza e della Palestina. Migliaia di persone si muoveranno, a partire dalle ore 14.30, da piazzale Ostiense a piazza di Porta San Giovanni. Come riporta il sito del comune, il corteo passerà per viale della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana e via Merulana. Le strade saranno chiuse al traffico almeno fino alle 19. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Manifestazione nazionale ProPal oggi a Roma: orario, percorso e mezzi pubblici

