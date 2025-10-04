Manifestazione e corteo | Scioperare è un sacrificio L’indifferenza è peggio
Oltre trecento persone in piazza san Magno nella giornata di ieri e poi in corteo per le strade della città per sottolineare il significato dello sciopero generale indetto dalla Cgil per "difendere" Sumud Flotilla. È la scelta di scendere in strada e di schierarsi dei legnanesi, di "fare rumore" senza scadere nella violenza e nell’inciviltà, come hanno voluto sottolineare i sindacalisti intervenuti ieri, per mantenere in primo piano ciò che sta succedendo nella Striscia di Gaza e combattere, con l’unica arma della presenza attiva, l’indifferenza. Tra gli interventi in piazza San Magno anche quello di Mario Principe, segretario generale Cgil Ticino Olona: "Oggi ci siamo fermati, abbiamo deciso di scioperare e non è mai facile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
