Manifestazione a Roma per Gaza striscione pro 7 ottobre dietro la testa del corteo

Thesocialpost.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Migliaia di persone sono attese oggi nella Capitale per la grande manifestazione nazionale in solidarietà con Gaza e contro l’abbordaggio della Flotilla per la Palestina da parte dei militari israeliani. Il corteo è partito da Porta San Paolo (piazzale Ostiense) e arriverà a Porta San Giovanni, attraversando il centro di Roma. Presenti numerose realtà palestinesi, collettivi italiani e delegazioni internazionali. Sullo sfondo, le tensioni legate al conflitto in Medio Oriente, mentre Hamas apre a un sì condizionato al piano Trump per la fine della guerra. Segui qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale: 18:01 La rabbia del centrodestra “Insulti ai leader del centrodestra, cori che inneggiano all’antisionismo e al 7 ottobre, esaltazioni di Hamas. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

