Manifestazione a Roma oggi 4 ottobre | percorso e orario

Roma si prepara a una nuova giornata di mobilitazione in solidarietà con Gaza. Oggi, sabato 4 ottobre, andrà in scena la manifestazione nazionale per la Palestina, considerata la più rilevante delle ultime settimane sia per la partecipazione prevista sia per l'impatto sull'ordine pubblico. Sicurezza rafforzata. Il percorso del corteo, che partirà alle 14:30 da piazzale Ostiense e arriverà fino a San Giovanni, potrebbe richiamare oltre 20.000 persone, anche se le stime restano incerte. Per gestire la situazione il prefetto Lamberto Giannini ha predisposto un piano straordinario: in campo più di 2.