manifestazione a parma

Riceviamo e pubblichiamo: Spett.le Direttore, Io sottoscritto Francesco De Vanna, Assessore ai Lavori Pubblici e alla Legalità del Comune di Parma, in relazione all'articolo pubblicato in data 3 ottobre 2025 a firma di Luigi Frasca dal titolo "Proteste Pro Pal, due assessori e due consiglieri del Pd occupano i binari a Parma", espongo quanto segue. Nell'articolo si afferma che io avrei preso parte all'"occupazione dei binari" presso la stazione ferroviaria di Parma. Tale circostanza è del tutto falsa e infondata: ho partecipato, come moltissimi cittadini, ad un corteo pacifico, nell'ambito dei tanti che sono sorti e stanno nascendo in tutta Italia, in modo pacifico, e che hanno come obiettivo sollevare l'attenzione sul genocidio del popolo palestinese, che si è diretto fino alla stazione, ma non sono mai sceso né ho mai sostato sui binari.

