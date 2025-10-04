AGI - Un gruppo di manifestanti al grande corteo di Roma per la Palestina ha iniziato a coprire il volto con i cappucci, occhialini e mascherine. Al momento la Polizia si tiene a distanza.Superato il Colosseo, un piccolo gruppo, una ventina di persone, si è incappucciato e si è coperto il volto. Quando i giornalisti hanno scattato delle foto hanno protestato. I poliziotti in borghese sono abbastanza vicini da tenere d'occhio la situazione ma lo schieramento massiccio in divisa sta più a distanza. Molte persone stanno lasciando il corteo dal momento che hanno visto e capito che c'è un gruppo di incappucciati con le maschere antigas, persone evidentemente pronte a lanciare dei lacrimogeni. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Manifestanti incappuciati al corteo ProPal, polizia in allerta