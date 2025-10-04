Manifestanti incappuciati al corteo ProPal polizia in allerta
AGI - Un gruppo di manifestanti al grande corteo di Roma per la Palestina ha iniziato a coprire il volto con i cappucci, occhialini e mascherine. Al momento la Polizia si tiene a distanza.Superato il Colosseo, un piccolo gruppo, una ventina di persone, si è incappucciato e si è coperto il volto. Quando i giornalisti hanno scattato delle foto hanno protestato. I poliziotti in borghese sono abbastanza vicini da tenere d'occhio la situazione ma lo schieramento massiccio in divisa sta più a distanza. Molte persone stanno lasciando il corteo dal momento che hanno visto e capito che c'è un gruppo di incappucciati con le maschere antigas, persone evidentemente pronte a lanciare dei lacrimogeni. 🔗 Leggi su Agi.it
Tangenziale est di Milano bloccata da alcuni dei manifestanti al termine del corteo per Gaza nel giorno dello sciopero generale. Al lancio di pietre contro militari e agenti, questi hanno risposto con i lacrimogeni e in un secondo momento anche con l'uso di idra
Corteo pro Gaza: la catena umana dei manifestanti per bloccare gli incappucciati che vogliono raggiungere la polizia
ProPal, i cortei partiti da Venezia e Mestre verso il blocco del Ponte della Libertà: 25mila persone in marcia VIDEO - Il corteo proPal partito da Campo Santa Margherita si dirige verso piazzale Roma, il terminal di auto e bus, che intorno alle 10 di oggi 3 ottobre è completamente deserto.
ProPal, i manifestanti sui binari al grido di 'Palestina libera': stazione dei treni bloccata e corteo per le vie del centro VIDEO - I manifestanti proPal hanno bloccato la stazione dei treni di Treviso al grido di "Free Palestine" questa mattina, 3 ottobre.