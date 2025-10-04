Manifestanti incappucciati al corteo per Gaza polizia in allerta
AGI - Un gruppo di manifestanti al grande corteo di Roma per la Palestina ha iniziato a coprire il volto con i cappucci, occhialini e mascherine. Al momento la Polizia si tiene a distanza. Superato il Colosseo, un piccolo gruppo, una ventina di persone, si è incappucciato e si è coperto il volto. Quando i giornalisti hanno scattato delle foto hanno protestato. I poliziotti in borghese sono abbastanza vicini da tenere d'occhio la situazione ma lo schieramento massiccio in divisa sta più a distanza. Molte persone stanno lasciando il corteo dal momento che hanno visto e capito che c'è un gruppo di incappucciati con le maschere antigas, persone evidentemente pronte a lanciare dei lacrimogeni. 🔗 Leggi su Agi.it
Proteste Los Angeles, massi e monopattini elettrici gettati da un ponte su auto della polizia da manifestanti incappucciati - VIDEO
Corteo pro Gaza: la catena umana dei manifestanti per bloccare gli incappucciati che vogliono raggiungere la polizia
Pestati con caschi e coltelli alla fine del corteo per la Palestina: due ragazzi feriti, uno alla testa. Un gruppo di manifestanti è stato aggredito in via Lanza, nel centro di Roma, da una decina di estremisti di destra incappucciati. L’attacco è avvenuto mentre sta - facebook.com Vai su Facebook
