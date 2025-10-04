Manifestanti all’assalto del palazzo presidenziale | proteste e violenze il video
Tensione altissima oggi a Tbilisi, capitale della Georgia, nel giorno delle elezioni municipali. La polizia è intervenuta con gas lacrimogeni per disperdere centinaia di manifestanti che hanno tentato di fare irruzione nel palazzo presidenziale. I disordini sono esplosi nel pomeriggio, dopo una manifestazione indetta dall’opposizione, che accusa il governo di voler soffocare la democrazia nel Paese. Il corteo era stato organizzato dalle principali forze di opposizione, che avevano lanciato un appello alla mobilitazione dichiarando di voler “ salvare la democrazia ” e denunciare l’ autoritarismo crescente del governo guidato dal primo ministro Irakli Kobakhidze. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Ogr prese d'assalto dai manifestanti durante il corteo Pro Pal, Montaruli: "Una violenza priva di senso"
Corteo pro Pal, l’assalto dei manifestanti alla Stazione Centrale di Milano. Scontri con la Polizia
“Una frangia di manifestanti tenta di avvicinarsi senza successo, poi dà l’assalto all’azienda di corso Marche: sfondato un cancello”. - X Vai su X
Assalto alla sede di Leonardo a Collegno (Torino) da parte delle frange antagoniste dei cortei pro-Palestina. I manifestanti hanno lanciato fumogeni, torce e pietre contro la polizia. Sfondato i pannelli di un parcheggio adiacente, scrivendo “Free Gaza” sulle vet - facebook.com Vai su Facebook
Due persone sono state arrestate per aver fatto volare un drone vicino al palazzo presidenziale polacco - Le autorità polacche hanno detto di aver arrestato due persone accusate di aver fatto volare un drone vicino al palazzo presidenziale di Varsavia, il Belweder, una delle sedi dove risiede il capo di ... Scrive ilpost.it