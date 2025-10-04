Manifestanti all’assalto del palazzo presidenziale | proteste e violenze il video

Tensione altissima oggi a Tbilisi, capitale della Georgia, nel giorno delle elezioni municipali. La polizia è intervenuta con gas lacrimogeni per disperdere centinaia di manifestanti che hanno tentato di fare irruzione nel palazzo presidenziale. I disordini sono esplosi nel pomeriggio, dopo una manifestazione indetta dall’opposizione, che accusa il governo di voler soffocare la democrazia nel Paese. Il corteo era stato organizzato dalle principali forze di opposizione, che avevano lanciato un appello alla mobilitazione dichiarando di voler “ salvare la democrazia ” e denunciare l’ autoritarismo crescente del governo guidato dal primo ministro Irakli Kobakhidze. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

