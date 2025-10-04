Manifesta solo il 10% dei lavoratori

Laverita.info | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei grandi cantieri poche le defezioni: ai cortei soprattutto studenti. Cgil e Usb si punzecchiano, Cisl e Uil sono sempre più lontane. La Fumarola: strumento svilito. 🔗 Leggi su Laverita.info

manifesta solo il 10 dei lavoratori

© Laverita.info - Manifesta solo il 10% dei lavoratori

In questa notizia si parla di: manifesta - lavoratori

Scoperti 10 lavoratori in nero al mercato europeo di Pordenone - I finanzieri del comando provinciale di Pordenone hanno individuato 10 lavoratori in nero tra i banchi dei tanti espositori che hanno partecipato al "Mercato Europeo 2025", ospitato nel fine settimana ... Riporta ansa.it

In laboratorio tessile vicentino 10 lavoratori in nero - La Guardi di finanza ha scoperti 10 lavoratori in nero all'interno di un laboratorio tessile a Rossano Veneto (Vicenza) dopo alcune segnalazioni che riguardavano un'attività avviata nel 2024 e gestita ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Manifesta 10 Lavoratori