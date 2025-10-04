Mamma per la prima volta Alessandra Amoroso incanta con la foto insieme a Penelope
Alessandra Amoroso, la prima foto con la piccola Penny Alessandra Amoroso ha annunciato un nuovo capitolo della sua vita, diventando mamma per la prima volta a inizio settembre con la nascita della figlia Penelope Maria, frutto dell’amore con Valerio Pastore. Dopo un periodo di riservatezza, la cantante si è mostrata su X con la sua piccola, trasmettendo serenità e gioia in una foto che ha conquistato i fan. Innamorata della maternità, Alessandra ha vissuto la gravidanza in ogni istante, continuando a esibirsi con un pancione ormai evidente e condividendo il tour con la bimba nel grembo. Dopo il parto, ha fatto il suo primo ritorno social dall’ospedale San Filippo Neri di Roma per annunciare la nascita di Penelope, e solo ora torna a mostrarsi pubblicamente con la figlia tra le braccia. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
