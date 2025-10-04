Un processo per maltrattamenti pendeva su Ettore Alessandro Sorrentino (in foto), il 45enne ucciso in un garage a Loreto e ritrovato morto il 19 settembre scorso con il cranio fracassato. Ieri mattina doveva aprirsi il dibattimento a carico dell’uomo, per episodi risalenti a un anno fa, in riferimento alla sua ex fidanzata, con cui conviveva all’epoca dei fatti, a Castelfidardo. Il suo avvocato, Antonio Gagliardi, ha presentato in aula l’avvenuta autopsia sul corpo di Sorrentino, in mancanza del certificato di morte che ancora non è stato rilasciato. Il caso ha avuto rilievo sulla stampa e sulle televisioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maltrattamenti, sipario sul processo al 45enne ucciso